Аделаджу звинуватили у ще одній фінансовій афері

Пастору ”Посольства Божого” Сандею АДЕЛАДЖІ днями висунуто обвинувачення у причетності до ще однієї фінансової афери з коштами громадян - за участю ПП ”Грант”.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві.

”Днями йому висунуто ще одне звинувачення у шахрайстві, по ”Гранту”, - зазначили в міліції.

При цьому в Главку зауважили, що С.АДЕЛАДЖІ ”міру запобіжного заходу поки що не змінювали. Він на підписці про невиїзд, з ним проводять всі слідчі дії”.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що в рамках розслідування кримінальної справи, пов’язаної з діяльністю компанії «Кінгз Кепітал», «ми виходимо на організоване злочинне угруповання на чолі з поки що невстановленою особою, хоча є підозри, що це окремий релігійний діяч».

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, за даними слідства, з жовтня 2006 по травень 2008 року С.АДЕЛАДЖА за попередньою змовою з громадянкою Іриною ДАНИЛЬЧЕНКО, яка є власницею фірми, з метою заволодіння коштами громадян на своїх релігійних заходах закликав прихожан вкладати гроші в бізнес цієї особи. За словами міністра, це підтверджується і заявами окремих громадян, і свідченнями самої ДАНИЛЬЧЕНКО, яка зазначала, що частину коштів вона передавала пастору. Ю.ЛУЦЕНКО уточнив, що на даний час мова йде про заволодіння близько 1,5 млн. грн.

Головне слідче управління МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти керівництва компанії “Кінгз Кепітал”, висунуло звинувачення пастору церкви “Посольство Боже” С.АДЕЛАДЖІ з обранням йому міри запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який офіційно проживає в Україні, звинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах.

У цілому, за даними міліції, виявлено близько 6 тис. договорів «Кінгз Кепітал» з вкладниками. Мінімальна сума вкладу становить 2,5 тис. грн., найбільший вклад - 555 тис. грн. У договорах, які потрапили до міліції, фігурували цифри від 30 до 70 тис. грн.

Столична міліція 24 листопада 2008 р. затримала керівника ТОВ «Кінгз Кепітал» Олександра БАНДУРЧЕНКА. Наприкінці серпня 2009 року суд у Києві звільнив О.БАНДУРЧЕНКА з-під варти під підписку про невиїзд.

Господарський суд Києва 21 серпня 2009 року визнав банкротом ТОВ «Кінгз Кепітал» і відкрив ліквідаційну процедуру.