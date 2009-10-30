Українці частіше стали скаржитися щодо недотримання закону

Українці частіше стали скаржитися до Верховної Ради щодо недотримання законності і правопорядку.

Як повідомили УНІАН в інформаційному управлінні апарату ВР, за даними відділу з питань звернень громадян, з початку року до парламенту надійшло 68,9 тисячі звернень громадян, що на 3,2 тисячі перевищує кількість звернень за аналогічний період минулого року.

Протягом перших дев’яти місяців 2009 року до керівництва парламенту звернулися 1,7 тис. громадян, з них 1,3 тис. - до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

Парламентські комітети за цей час отримали 15,6 тис. пропозицій, заяв і скарг, що майже на 2 тис. більше, ніж у січні – вересні минулого року. Водночас депутатськими фракціями розглянуто 5,5 тис. звернень громадян.

У своїх зверненнях громадяни порушили 70,8 тис. питань. Як і раніше, у більшості листів актуальність утримують питання забезпечення законності та правопорядку, реалізації прав і свобод громадян (36,8%), соціального захисту (15,3%), фінансової, податкової та митної політики (8,2%), житлової політики (5,3 %), діяльності Верховної Ради, Президента України та Кабінету міністрів (5,2%), комунального господарства (4,2%), праці і заробітної плати (3,4 %), аграрної політики і земельних відносин (3,2%).

На особистому прийомі у парламенті протягом січня – вересня 2009 року побували 5,4 тис. громадян.

Згідно з інформацією, наданою секретаріатами фракцій, упродовж дев’яти місяців поточного року до народних депутатів, помічників-консультантів у виборчих округах звернулися 276,8 тис. виборців. Ними розглянуто 111,9 тис. письмових звернень, проведено 27,7 тис. особистих прийомів та 69,6 тис. зустрічей з виборцями.