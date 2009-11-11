В усьому світі помічене зростання магазинних крадіжок

Найбільша кількість магазинних крадіжок припалає на Індію. Такі дані містяться в доповіді британського Дослідницького центру роздрібної торгівлі, оприлюдненій 10 листопада. Як пише The Times of India, найбільші роздрібні мережі країни через крадіжки, скоєні покупцями і персоналом, втратили за рік більше 2,6 мільярдів доларів.

Як пише Business Standard, за останній рік втрати магазинів від крадіжок зросли в усіх регіонах, які входять у зону досліджень центру. У США обсяг крадіжок зріс на 8,1 відсотка, а в Європі на 4,7 відсотка. За Індією в рейтингу ідуть Марокко і Мексика, а найменше страждають від крадіїв магазини в Австралії та Тайвані.

При цьому скрізь зросла частка магазинних злодіїв, які викрадають предмети невеликого розміру для особистого користання, а не на продаж. Найпопулярніші у злодіїв косметика, спиртні напої, комп`ютерні ігри, фільми, плейєри, мобільні телефони й інші електронні пристрої, а також картриджі для принтерів і станки для гоління.

На думку фахівців, часто крадіжки здійснюють представники середнього класу, які намагаються таким чином підтримати звичний спосіб життя в умовах економічної кризи.

Інформацію для дослідження надала більше тисячі рітейлерів з 41 країни.