«Артек» подасть два позови до суду

Міжнародний дитячий центр «Артек» найближчим часом подасть два позови до суду у зв`язку із заявами про розбещення неповнолітніх на території табору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний директор «Артека» Борис НОВОЖИЛОВ повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Б.НОВОЖИЛОВ заявив, що інформація про педофілію в дитячому центрі не відповідає дійсності.

За словами гендиректора “Артеку”, у вівторок, 10 листопада, він підписав договір із київською компанією про подання позову до суду про захист честі і ділової репутації центру.

«Найближчим часом ця компанія від імені Міжнародного дитячого центру «Артек» подасть до суду (позов) про захист честі, гідності, ділової репутації до тих людей, які озвучували цю інформацію (про розбещення дітей)», - сказав гендиректор.

«Другий позов буде дуже серйозний - це матеріальний збиток», - додав Б.НОВОЖИЛОВ. Він зазначив, що заяви політиків і чиновників завдали колосального збитку підприємству.