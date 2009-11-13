Мін‘юст пропонує розробити засади комунікативної політики держави

Міністерство юстиції України виносить на громадське обговорення проект концепції Закону України “Про Основні засади державної комунікативної політики”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, метою майбутнього закону полягатиме у визначенні на принципово нових засадах шляхів законодавчого врегулювання комунікацій у суспільстві, у першу чергу, між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації, громадськістю.

М.ОНІЩУК зазначив, що Конституція України зобов’язує органи державної влади інформувати про свою діяльність, доводити до відома громадян законодавчі та нормативно-правові акти. Основний Закон надає громадянам право на участь в управлінні державними справами, на індивідуальні чи колективні звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

Питання комунікації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової комунікації, громадськості на сьогодні регулює близько 10-ти законів України, в тому числі “Про інформацію”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про звернення громадян”, “Про місцеве самоврядування в Україні” тощо.

Проте в Україні так і не сформовано демократичні традиції в управлінні державою, аналогічні тим, що існують в розвинутих демократичних країнах. На сьогодні в державі відсутні загальні легітимні принципи інформаційного обміну між громадськістю, засобами масової комунікації, органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

Аналіз актів законодавства, що регулюють питання комунікації органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю, свідчить, що ними не враховується розвиток нових інформаційно-комунікативних технологій. До того ж цими актами врегульовано лише певні форми комунікації з громадськістю та засобами масової комунікації. Механізм здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування актами законодавства залишається невизначеним.

З проектом концепції Закону України “Про Основні засади державної комунікативної політики” можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції в рубриці «Обговорюємо законопроекти». Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться на електронну адресу kmd@minjust.gov.ua до 1 грудня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 22 жовтня на установчому форумі Всеукраїнських народних зборів виступила з ініціативою створення спеціального Інтернет-порталу для забезпечення ефективної комунікації між суспільством та владою.

«Я вважаю, що інтелектуальна команда, яку ви запропонуєте, має створити Інтернет-продукт – добру програму, яка дасть можливість в професійних колах громадських організацій разом з урядом обговорити, створити порівняльну таблицю, де можна до кожного пункту дати свої зауваження, пропозиції та врахувати їх», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, завдяки такому проекту громадські та професійні організації отримають можливість розробляти та вносити на розгляд уряду нормативні акти – проекти законів, постанов та розпоряджень Кабміну, а також відомчих актів.