Заборгованість по іпотеці стягуватимуть по новому

Виконавчі написи на іпотечних договорах, які тягнуть за собою задоволення вимог кредитних установ на виплати за іпотечними зобов‘язаннями, вчинятимуться нотаріусами у разі, якщо підтверджено достатні підстави для встановлення безспірності заборгованості та прострочення виконання основних зобов‘язань.

Відповідний наказ, яким вносяться зміни до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, підписав Міністр юстиції Микола Оніщук.

Зміни до нормативної бази були розроблені за підсумками спільної наради-колоквіуму представників Міністерства юстиції, Національного банку України, Асоціації «Український Кредитно-банківський союз», Асоціації українських банків та членів Ради Української нотаріальної палати, яка відбулася 2 листопада в Міністерстві юстиції. Наслідком дискусії стало визнання учасниками зустрічі необхідності ґрунтовного вивчення питань нормативно-правового регулювання звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі виконавчого напису нотаріуса.

З урахуванням проведеного аналізу нотаріальної практики щодо вчинення нотаріальних написів у період січень-жовтень 2008-2009 років, а також численних звернень та пропозицій кредитних установ, Міністерством юстиції видано наказ „Про внесення змін до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”, за яким абзац одинадцятий пункту 283 Інструкції викладено у новій редакції.

Зокрема, передбачається, що виконавчий напис на іпотечному договорі, що передбачає задоволення вимоги іпотекодержателя за основним зобов‘язанням, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було передбачене умовами основного зобов‘язання, вчиняється нотаріусом за умови подання іпотекодержателем документів, достатніх для встановлення безспірності заборгованості та прострочення виконання основного зобов‘язання.

*** Довідково. За десять місяців (січень –жовтень) нотаріусами України вчинено у 2008 році 5074 виконавчі написи і 7147 виконавчих написів у 2009 році, тобто виконавчих написів за порівняльні періоди збільшилось на понад 2 тисячі.

Із загальної кількості виконавчих написів – виконавчі написи вчинені по іпотечних договорах становили у 2008 році 53 %, а у 2009 – 59 %, відбулось невелике зростання.

Від загальної кількості виконавчих написів по іпотечних договорах - кількість виконавчих написів, вчинених по іпотечних договорах у разі закінчення строку основного зобов’язання у порівняльних періодах 2008 та 2009 років була однаковою, становила 19 %.

Від загальної кількості виконавчих написів по іпотечних договорах кількість виконавчих написів, вчинених до закінчення строку основного зобов’язання у 2008 році становила 81 %.

Від загальної кількості виконавчих написів по іпотечних договорах кількість виконавчих написів, вчинених до закінчення строку основного зобов’язання у 2009 році становила:

до внесення змін до пункту 283 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України – 59 %;

після внесення змін до пункту 283 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України – 22 %;

в сумі – 81 %.

Кількість виконавчих написів, вчинених до закінчення строку основного зобов’язання, у процентному відношенні до загальної кількості виконавчих написів, вчинених по іпотечних договорах за порівняльний період 2008 та 2009 років - однакова ( 81%), що свідчить про те, що нотаріуси при вчиненні зазначених виконавчих написів керувались положеннями чинних законодавчих актів (Закони України „Про іпотеку”, „Про нотаріат”).

Із загальної кількості постанов про відмову у вчиненні виконавчих написів 86 % у 2008 році і 76 % у 2009 році склали постанови про відмову у вчиненні виконавчих написів на іпотечних договорах про звернення стягнення на предмет іпотеки. При цьому як у 2008 році так і за аналогічний період цього року постанови про відмову у вчиненні виконавчих написів на іпотечних договорах до закінчення строку основного зобов’язання склали близько 62% від кількості постанов про відмову щодо кількості виконавчих написів.