Президент стурбований криміналізацією етнічних громад

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований негативною тенденцією криміналізації етнічних громад на території нашої держави, збільшенням рівня злочинності серед іноземних громадян, а також окремих осіб, які останнім часом отримали висновки щодо набуття громадянства України, однак при цьому перебували у розшуку на батьківщині за скоєння навмисних злочинів.

Про це, як повідомляє прес-служба глави держави, сказав заступник глави Секретаріату Президента України – Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Петро ШАТКОВСЬКИЙ.

«Однією з основних причин цього є непрофесійні, а подекуди й навмисні дії окремих посадових осіб органів внутрішніх справ під час оформлення відповідних документів, безвідповідальне ставлення керівництва МВС України та його територіальних підрозділів до аналізу оперативної обстановки у сфері міграції і криміногенної ситуації у національних середовищах іноземців, що компактно проживають у різних регіонах України», – наголосив П.ШАТКОВСЬКИЙ. Він додав, що у кінцевому результаті прогалини міліції в цій сфері негативно впливають у цілому на імідж нашої країни на міжнародній арені.

Так, наприклад, на початку жовтня 2009 року під час в`їзду до В`єтнаму правоохоронними органами цієї держави був затриманий громадянин України Ле МІНЬ, який підозрюється у скоєнні навмисного вбивства та розбійного нападу, вчинених у себе на батьківщині.

«За фактом цієї події, яка набула міжнародного розголосу, глава держави дав доручення Генпрокуратурі провести перевірку законності дій працівників міліції, дати їм належну оцінку та, у разі необхідності, вжити заходів реагування», – повідомив заступник глави президентського Секретаріату.