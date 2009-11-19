Суд визнав незаконним указ Ющенка щодо Смешка

Київський окружний адміністративний суд визнав неправомірним указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 29 жовтня 2007 року про позбавлення дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного посла колишнього голови СБУ Ігоря СМЕШКА.

Як повідомив УНІАН адвокат І.СМЕШКА Віктор ПЕТРУНЕНКО, відповідну ухвалу сьогодні винесла колегія Київського окружного адмінсуду, задовольнивши таким чином адміністративний позов І.СМЕШКА.

Як зазначив В.ПЕТРУНЕНКО, таким чином суд «визнав протиправним і скасував указ В.ЮЩЕНКА від 29.10.2007 року про скасування указу Президента України Леоніда КУЧМИ від 22.01.2004 року №67 про присвоєння І.СМЕШКУ дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла».

За словами адвоката, такі дані містяться у резолютивній частині ухвали суду, а повний її текст сторони-учасниці процесу отримають через п’ять днів.