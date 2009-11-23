Сьогодні Євросуд обговорить спрощення процедури розгляду заяв

Сьогодні відбудеться спільне засідання Європейського суду з прав людини та урядових уповноважених держав – членів Ради Європи з приводу запровадження нової спрощеної процедури розгляду заяв, передбаченої Протоколом №14-bis Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, мета протоколу – розширення можливостей Європейського суду з прав людини щодо розгляду звернень, кількість яких постійно зростає.

Міністр юстиції М.ОНІЩУК повідомив, що участь від України у вищезгаданому засіданні бере урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Юрій ЗАЙЦЕВ.

За словами міністра юстиції, Протокол №14-bis Європейської конвенції з прав людини, який набув чинності 1 жовтня, закріплює дві процедури стосовно кількості суддів, що розглядають заяви і виносять ухвалу щодо доцільності їх прийняття по суті.

Так, рішення щодо відхилення явно неприйнятних заяв може бути винесене одним суддею. Раніше для цього було потрібне вирішення комітету з трьох суддів. Крім того, протоколом передбачено, що Комітет, який складається з трьох суддів, може приймати заяви з грунтовних справ і справах, де є обгрунтоване прецедентне право, і приймати рішення по їх суті. Раніше ці справи розглядалися палатами, що складаються з семи суддів, або ж Великою палатою (з 17 суддів).

У ході засідання планується також обговорити питання дружніх врегулювань та односторонніх декларацій. Буде розглянуто застосування правила 39 Регламенту Європейського суду з прав людини, яким передбачено отримання дозволу на застосування попередніх заходів, зокрема, щодо запобіганню екстрадиції.

Як повідомлялося, 12 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив постійного представника України при Раді Європи Євгена ПЕРЕЛИГІНА на підписання від імені України Протоколу № 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Протокол №14-bis Європейської конвенції з прав людини передбачений як тимчасовий захід до набуття чинності Протоколом №14. Цей документ не набув чинності, оскільки для цього необхідна його ратифікація всіма членами Ради Європи. Протокол ратифікували всі держави-члени, крім Російської Федерації.