У Запоріжжі пацієнтів примушували оплачувати операції

Київ. 24 листопада. УНІАН. У Запоріжжі службовці однієї з лікарень впродовж останніх двох років примушували пацієнтів купувати за власні кошти кардіологічні імплантанти та оплачувати операції з їхнього встановлення (ці операції фінансуються з державного бюджету).

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, встановлено, що правопорушники незаконно отримали від трьох пацієнтів 29,5 тис. грн.

Слідчим відділом одного з райвідділів внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.