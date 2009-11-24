У Запоріжжі пацієнтів примушували оплачувати операції
17:15, 24 листопада 2009Право
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Впродовж останніх двох років
Київ. 24 листопада. УНІАН. У Запоріжжі службовці однієї з лікарень впродовж останніх двох років примушували пацієнтів купувати за власні кошти кардіологічні імплантанти та оплачувати операції з їхнього встановлення (ці операції фінансуються з державного бюджету).
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, встановлено, що правопорушники незаконно отримали від трьох пацієнтів 29,5 тис. грн.
Слідчим відділом одного з райвідділів внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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