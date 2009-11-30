Мін‘юст заступився за антикорупційні закони та «наїхав» на ВСУ

Міністерство юстиції заявляє про відсутність правових підстав для визнання неконституційними положень нових антикорупційних законів.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мін’юсту, про це йдеться в заяві міністерства.

За повідомленням, розгляд та ухвалення Пленумом Верховного Суду України конституційного подання щодо визнання неконституційними положень законів “антикорупційного пакету” не мали ані політичних, ані правових передумов. Як повідомляє прес-служба, про це йдеться в заяві Міністерства юстиції України щодо конституційного подання Верховного Суду України стосовно відповідності Конституції України (конституційності) законів України ”Про засади запобігання та протидії корупції”, ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” та ”Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”.

Мін’юст нагадує, що 27 листопада 2009 року на засіданні Пленуму Верховного Суду України ухвалено проект конституційного подання Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” та “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”.

На думку Міністерства юстиції, розгляд та ухвалення конституційного подання із вказаного питання не мали ані політичних, ані правових передумов.

Міністерство заявляє, що проблема корупції є однією з найбільш болючих для сучасного українського суспільства. Про це свідчать, зокрема, результати досліджень, що проводяться протягом останніх років. Громадяни України не довіряють владі, вважаючи її враженою корупцією, що в свою чергу, обумовлює високий ступінь толерантності до корупційної поведінки – більш ніж дві третини громадян готові вдатися саме до такого способу вирішення власних проблем у стосунках з державою. Не менш критичним є ставлення до проблеми з корупцією в державі і з боку міжнародних інституцій – Групи держав проти корупції (ГРЕКО), Організації економічної співпраці та розвитку, Європейського Союзу, Світового банку, Міжнародного валютного фонду тощо.

За такої ситуації, вважають у міністерстві, прийняття нових антикорупційних законів України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” та “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” є надзвичайно важливим, адже це дає можливість створити новий, ефективний державний механізм запобігання та протидії корупції на засадах міжнародних стандартів та найкращого світового досвіду. Крім того, це є надзвичайно важливим сигналом як населення нашої держави, так і для міжнародної спільноти.

Тому, Міністерство юстиції, будучи переконаним у відсутності правових підстав для визнання неконституційними положень законів “антикорупційного пакету”, вважає сам факт опротестування законів у конституційній юрисдикції з боку найвищої судового органу таким, що може завдати відчутної шкоди авторитету нашої держави, ще більше знизити довіру громадян до її інститутів, більш того, навіть мати ознаки загрози публічному порядку в Україні.