Результати президентських виборів встановлять судовими рішеннями?

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що парламентська більшість хоче результати президентських виборів «встановлювати судовими рішеннями».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав на погоджувальній раді лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

За його словами, коли представники більшості «наполягають на тому, щоб у період виборчої кампанії, тобто в період гри, змінювати правила гри, то це завжди насторожує».

За його словами, саме в законопроекті про зміни до закону «про вибори Президента України» пропонуються норми, які, по суті, призведуть до того, що Президент України буде обраний «не в результаті чесного волевиявлення людей, а в результаті судових рішень, якими будуть скасовані відповідні рішення виборчих комісій». На його думку, враховуючи, «в чиїй компетенції знаходиться сьогодні управління судами, ми припускаємо, що здійснюється заздалегідь спроба викривити результати голосування».