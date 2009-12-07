Депутати вимагають «кримінальні наслідки» за подвійне громадянство

Депутати Чернівецької обласної ради звернулися до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України з вимогою запровадити кримінальну відповідальність за набуття громадянами України подвійного громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати облради звертають увагу на те, що в сусідній Румунії президентом країни підписано закон, який спрощує надання румунського громадянства громадянам, які проживали на території Румунії до 1940 року, а також їх нащадкам до третього коліна, які втратили громадянство через незалежні від них чинники.

На думку чернівецьких депутатів, цю норму не можна розглядати інакше, як «відверту претензію на розмивання українського суверенітету» над прикордонними територіями України, які політики в Бухаресті «називають несправедливо відібраними Сталіним». Депутати переконані, що такі дії румунської сторони не відповідають духу добросусідства і є відвертою, цинічною зневагою українських законів.

Депутати обласної ради вимагають від вищого керівництва країни терміново інформувати відповідний комітет Європейської комісії про нові обставини, що виникли у зв’язку з введенням у дію закону щодо спрощеного надання румунського громадянства. Вони вимагають в Україні на законодавчому рівні визначити кримінальні наслідки у разі набуття громадянами України подвійного громадянства.

Під час обговорення цього звернення проти його прийняття висловилися окремі представники Партії регіонів та БЮТ. Представники регіоналів вважають, що буковинців, які отримали громадянство Румунії з метою працевлаштування у країнах ЄС, держава не має права за це притягати до кримінальної відповідальності, оскільки не забезпечила їм гідну роботу на батьківщині. А деякі представники БЮТ вважають, що отримання румунського громадянства мешканцями області сприятиме швидшій інтеграції України до ЄС.

Однак більшість депутатів обласної ради не погодилися з цими аргументами і підтримали вимогу запровадити кримінальну відповідальність за набуття громадянами України подвійного громадянства.

Довідка УНІАН. 28 жовтня 2009 року Румунський парламент ухвалив закон, який спрощує надання румунського громадянства, дозволяє у спрощеному режимі отримати паспорти громадян Румунії більшості мешканцям Буковини, які проживали, або батьки чи родичі яких проживали на території області до 1940 року незалежно від їхньої національності.