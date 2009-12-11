Луценко пише листа Президенту
11:28, 11 грудня 2009Право
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Про корупціонерів в держадміністраціях
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє найближчим часом надіслати Президенту Віктору ЮЩЕНКУ відкритого листа з інформацією про кількість корупціонерів, виявлених міліцією серед чиновників районних та обласних державних адміністрацій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.
“Я оприлюдню пізніше в своєму відкритому листі Президенту конкретну цифру, скільки корупціонерів було виявлено серед підпорядкованих йому чиновників в системі районних та обласних адміністрацій” - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, «але відразу скажу, жоден з них не був звільнений».
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