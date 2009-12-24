Тимошенко запевняє, що не готує юридичних війн на випадок поразки

Кандидат у президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що не ставила перед своїми юристами завдання знайти способи з опротестовування результатів виборів у разі її програшу.

Про це вона заявила в інтерв`ю журналу «Фокус», коментуючи інформацію про те, що юристи БЮТ знайшли законний спосіб опротестувати результати голосування в другому турі.

«Перед нашими юристами ніхто й ніколи не ставив таких завдань, хоча, думаю, що вони зможуть, якщо захочуть. На те вони й юристи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, сьогодні на першому плані – захист результатів президентських виборів, а не їх опротестовування. «Ми повинні захистити чесні результати, і ми це зробимо», - сказала вона.