Кримські митники конфіскували три ікони початку XIX століття

17:23, 11 січня 2010
Право
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Відлітали до Стамбулу у речах пасажира

Спробу незаконного вивезення з України трьох старовинних ікон припинили в аеропорту Сімферополя співробітники кримської митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, дві ікони «Богородиця з немовлям» та ікона «Зняття з хреста» лежали в сумці серед особистих речей у громадянки Ізраїлю. Цінності виявив рентген-апарат.

«Унікальні речі пасажирка рейса, що відлітав до Стамбулу, не зазначила в митній декларації. Більш того, навіть не заявила про них усно при проходженні «зеленого коридору», порушивши таким чином митне законодавство України», - говориться в повідомленні.

Ікони вилучено. Складено адміністративний протокол.

Попередня експертиза фахівців служби контролю за переміщенням культурних цінностей показала, що ікони відносяться до початку XIX століття.

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