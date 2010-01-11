Кримські митники конфіскували три ікони початку XIX століття

Спробу незаконного вивезення з України трьох старовинних ікон припинили в аеропорту Сімферополя співробітники кримської митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, дві ікони «Богородиця з немовлям» та ікона «Зняття з хреста» лежали в сумці серед особистих речей у громадянки Ізраїлю. Цінності виявив рентген-апарат.

«Унікальні речі пасажирка рейса, що відлітав до Стамбулу, не зазначила в митній декларації. Більш того, навіть не заявила про них усно при проходженні «зеленого коридору», порушивши таким чином митне законодавство України», - говориться в повідомленні.

Ікони вилучено. Складено адміністративний протокол.

Попередня експертиза фахівців служби контролю за переміщенням культурних цінностей показала, що ікони відносяться до початку XIX століття.