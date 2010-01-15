МВС звинуватило циганських баронів у продажу голосів виборців

Закарпатські циганські барони намагаються продати голоси виборців - простих циган.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник ГУ МВС України в Закарпатській Павло КОНОНЕНКО.

За його словами, закарпатській міліції вчора стало відомо про те, що окремі циганські барони ведуть переговори із представниками штабів кандидатів на посаду Президента України з метою якнайдорожче продати голоси.

З ким саме ведуть переговори циганські барони, П.КОНОНЕНКО не повідомив, однак зауважив, що за такі правопорушення передбачене суворе покарання.

«Ми проводимо відповідну роботу, і якщо будуть підтверджені факти, то на їхній основі винних буде покарано. Ми порушимо кримінальні справи», - зазначив П.КОНОНЕНКО.