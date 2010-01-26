Експерти сумніваються у наявності голосів за звільнення Луценка

Експерти сумніваються у достатній кількості голосів народних депутатів за звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Зокрема, в інтерв’ю УНІАН політолог Сергій ТАРАН, коментуючи ініціативу Партії регіонів звільнити Ю.ЛУЦЕНКА, зазначив, що другий тур виборів Президента є вирішальним. У цій ситуації, за його словами, політичні сили демонструють бажання мати максимальний контроль над усіма державними інституціями, що причетні до виборчого процесу. Експерт додав, що органи внутрішніх справ є одними з найважливіших серед них.

С.ТАРАН висловив сумнів у тому, що Партії регіонів вдасться зібрати необхідну кількість голосів за звільнення Ю.ЛУЦЕНКА. Разом з тим він додав, що навіть у разі результативного голосування “все одно Ю.ЛУЦЕНКО залишиться виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ”. У такому разі, зазначив експерт, ініціативу про розгляд у ВР цього питання можна розглядати як “попередження для ЛУЦЕНКА з боку Партії регіонів, аби він був максимально нейтральним і незаангажованим” під час виборчого процесу.

У свою чергу експерт Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ висловив думку, що таку ініціативу “регіоналів” можна розцінювати як певну “перевірку можливості створення парламентської більшості на підтримку Віктора ЯНУКОВИЧА у разі його перемоги на виборах Президента”. При цьому він додав, що на сьогодні немає необхідної кількості голосів для звільнення Ю.ЛУЦЕНКА, а отже “регіоналам” доведеться шукати прибічників у цьому питанні серед депутатів з фракцій Комуністичної партії, “Наша Україна – Народна самооборона” та, можливо, Блоку Литвина.