БЮТ оскаржить антиконституційні зміни до Регламенту ВР

Фракція БЮТ планує оскаржити у Вищому адміністративному суді та Конституційному Суді України антиконституційні зміни до Регламенту Верховної Ради.

Про це заявив народний депутат, член фракції БЮТ Сергій САС, зазначивши, що йдеться про законопроект «регіонала» Валерія БОНДИКА, який дозволяє створювати коаліцію не парламентським фракціям, а окремим депутатам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами С.САСА, «Партія регіонів намагається порушити закон, щоб створити коаліцію під Віктора ЯНУКОВИЧА». Депутат заявляє, що, такий спосіб утворення коаліції - «не правовий, неконституційний та незаконний».

«Як зараз модно казати на сленгу – це повний правовий бєспрєдєл», - сказав С.САС.

Народний депутат повідомив, що «регіонали» змінили два пункти, які дозволять їм швидко створити коаліцію.

«Перше, що вони пропонують, - це те, що коаліцію утворюють і фракції, і народні депутати особисто. Крім того, «регіонали» пропонують при створенні коаліції не приймати до уваги рішення фракцій», - зазначив він.

«Для цього коаліціянти просто додають в списки депутатів, які створили коаліцію», - сказав С.САС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, ВР ухвалила за основу зміни до свого Регламенту, якими дозволяється окремим депутатам входити до коаліції. Водночас є роз’яснення Конституційного Суду, що до складу коаліції можуть входити лише фракції.