Представника ”Свободи” затримано для отримання показів щодо заворушень біля ВР

Одного із представників ВО ”Свобода” Євгена ГЕРАСИМЕНКА було затримано сьогодні неподалік від Верховної Ради працівниками карного розшуку столичного главку міліції за рішенням суду для примусової доставки до слідчого для надання показів щодо заворушень 27 квітня біля парламенту.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв язків ГУ МВС України в м.Києві, коментуючи заяву, яку розповсюдила у ЗМІ ВО ”Свобода”.

При цьому в ЦГЗ зауважили, що молодик охоче висловив бажання відповісти на запитання, які цікавлять міліцію, і запевнили, що після цього він буде відпущений.

Що стосується трьох інших затриманих, то, за даними ЦГЗ, вони не мають відношення до вказаної політичної організації, а були затримані і доставлені до Печерського райуправління міліції для перевірки, оскільки, за оперативними даними, були схожі на осіб, які в минулому році скоїли пограбування банку в столиці.

”Особи їх були встановлені, перевірені, інформація не підтвердилася, і вони вже залишили приміщення райуправління”, - наголосили в столичному главку.