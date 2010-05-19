Кабмін вдосконалить процедуру посвідчення права власності на землю

Кабінету міністрів пропонує усунути прогалини та вирішити проблемні питання, що виникають на сьогодні у правовому регулюванні процедури посвідчення права власності на землю.

Розроблений Міністерством юстиції проект змін до деяких законодавчих актів у цій сфері ухвалено сьогодні на урядовому засіданні, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Як зазначив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, урядом, зокрема, пропонується встановити строк видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та визначити відповідальність за порушення цього строку.

Крім того, урядовий проект закону спрямований на усунення прогалин у правовому регулюванні питань щодо здійснення відміток про перехід права власності на державних актах у разі отримання земельної ділянки у спадщину декількома спадкоємцями. Оскільки свідоцтво про право на спадщину видається кожному спадкоємцеві, до кожного такого свідоцтва пропонується долучатися державний акт.

Законопроектом також передбачається врегулювати оформлення права власності на земельну ділянку новим власником у випадку, коли угоду про відчуження земельної ділянки чи свідоцтво про право на спадщину було укладено до набрання чинності законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об`єднання земельних ділянок». Зокрема, зміни стосуються випадків, коли державний акт на право власності на земельну ділянку не було видано, а в справах нотаріуса відсутній державний акт, що видавався відчужувачу земельної ділянки.

Зміни торкнуться здійснення відміток про перехід права власності на державних актах у разі відсутності на них місця для наступного здійснення відміток про перехід права власності.

Законопроект також врегульовує проставлення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку державним нотаріусом відповідного державного нотаріального архіву у випадку припинення діяльності нотаріуса, який до набрання чинності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об`єднання земельних ділянок» посвідчив або видав зазначений у частині другій статті 126 Земельного кодексу України документ, але державний акт на право власності на земельну ділянку виданий не був.

Як повідомив О.ЛАВРИНОВИЧ, з метою законодавчого врегулювання указаних питань урядом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об`єднання земельних ділянок».