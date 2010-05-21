ВР припинила діяльність ТСК з розслідування обставин, пов’язаних зі звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про звіт ТСК ВР з питань розслідування обставин, пов’язаних із звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 166 із 408 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція Партії регіонів. Даним проектом постанови передбачалося припинити діяльність ТСК, а Генпрокуратурі доручити в найкоротший час завершити розслідування. Головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК наголосив, що не зважаючи на те, що проект постанови не підтриманий, комісія припиняє роботу, оскільки термін її діяльності визначений – 3 місяці і він завершився.

На засіданні парламенту із звітом про діяльність комісії виступила голова ТСК Катерина САМОЙЛИК. Вона наголосила, що «за результатами розслідування справи достатніх доказів вини Д.ПОЛЮХОВИЧА та інших осіб у насильницькому задоволенні статевої пристрасті з малолітніми, які б давали достатні підстави для направлення справи до суду, поки що не здобуто».

Вона зазначила, що у справі допитано понад 330 свідків та призначено близько 43 судових експертиз. За її словами, проведено «судово-медичні експертизи обвинувачуваного Д.ПОЛЮХОВИЧА» та інших осіб і «ознак активного або пасивного гомосексуалізму у вказаних осіб не виявлено». За її словами, також не встановлено Київським міським центром судово-психіатричних експертиз розладів у психіці Дмитра ПОЛЮХОВИЧА. Вона підкреслила, що з листопада 2009-го року законний представник потерпілих Олена ПОЛЮХОВИЧ відмовляється надати дітей для проведення експертиз щодо тілесних ушкоджень дітей.

К.САМОЙЛИК зазначила, що на сьогодні «даних, які підтверджували показання потерпілих, відсутні». Вона зазначила, що у справі проведено дослідження з використанням поліграфу щодо народних депутатів України Сергія ТЕРЬОХІНА, Руслана БОГДАНА і висновки її «не підтвердили їх участь у діях сексуального характеру стосовно потерпілих дітей».

К.САМОЙЛИК закликала припинити діяльність комісії, щоб «ми більше в політичну площину не переносили це питання». Вона зазначила, що необхідно, щоб Генпрокуратура завершила цю справу, «але для цього потрібна добра воля матері дітей».

Після звіту в залі виникла дискусія між народними депутатами України з фракції ПР та депутатами із фракції БЮТ. Зокрема депутат Олег ЛЯШКО назвав цю справу політичним замовленням у боротьбі проти Юлії ТИМОШЕНКО під час президентських виборів. В той же час представники фракції ПР говорили про необхідність створення ще однієї комісії, яка б розслідувала цю справу.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2009 року народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в МДЦ ”Артек”.

Керівництво ”Артеку”, у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей не мають жодного стосунку до центру.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що в скандалі фігурують троє народних депутатів.

У свою чергу 14 жовтня 2009 року міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей.

Він повідомив, що ще в квітні 2009 року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і було затримано батька цих дітей – головного редактора журналу ”Артек” Д.ПОЛЮХОВИЧА.

19 травня заступник генерального прокурора Віталій ЩОТКИН повідомив газеті «Сьогодні», Д.ПОЛЮХОВИЧУ змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд. «Закінчилися 9 місяців перебування ПОЛЮХОВИЧА в ізоляції, і, враховуючи позитивну поведінку, слідчий ухвалив процесуальне рішення відпустити його під підписку», — повідомив В.ЩОТКИН.