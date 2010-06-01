У Києві відбудуться протести через загибель студента в міліції

Біля Шевченківського відділку МВС у Києві у вівторок очікується акція протесту проти дій міліції. Приводом стала загибель 19-річного студента кілька днів тому.

Організатори акції протесту вимагатимуть, серед іншого, створення спеціальної слідчої парламентської комісії, встановлення громадського контролю за слідством про загибель студента й звільнення причетних до його смерті. Студент Ігор Індил загинув під час затримання в Шевченківському райвідділку, куди він самостійно прибув на вимогу дільничного міліціонера увечері. А вже зранку міліція запропонувала батькам затриманого забрати його тіло з моргу.

За версією міліції, студент "кілька разів сам упав і вдарився". Координатор акції Євгенія Малих повідомила "Німецькій хвилі", що список вимог буде розширений, оскільки в цьому відділку міліції, в Києві та по цілій країні зафіксовано, як вона стверджує, цілу низку випадків зґвалтувань, катувань та знущання із затриманих. Координатор сказала, що київську акцію підтримала громадськість в регіонах, і вона має відбутися перед головними управліннями міліції одночасно у 18 містах держави.

У Києві очікується жалобна хода та покладання вінків і квітів в пам`ять загиблого в Шевченківському райвідділку МВС Ігоря Індила. По тому активісти мають намір тиждень чекати реакції влади. А в разі незадовільної відповіді – організувати ще масштабніші протести.

Організатори всеукраїнської акції заявили про неприпустимість будь-якої політичної символіки чи політичних гасел під час вуличних протестів. Вони навіть утримуються від оприлюднення назв організацій, що долучилися до акції. Але кажуть, що серед них є студентські та громадські угрупування, "які вже здобули авторитет серед української молоді".