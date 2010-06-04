Суд у Києві стягнув з банку 78 млн. грн. збору у Пенсійний фонд

Окружний адміністративний суд м. Києва прийняв рішення про стягнення з одного із акціонерних банків 78 млн. грн. збору у Пенсійний фонд за проведення валютних операцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, у 2007 році Господарським судом столиці було прийнято рішення про відмову у задоволенні позову Управління Пенсійного фонду України у Подільському районі Києва про стягнення з цього банку збору за проведення валютних операцій у сумі 55 569 706,09 грн. на підставі рішень господарських судів в інших справах.

Прокуратурою міста проведено перевірку законності судових рішень, якими було звільнено банк від сплати збору, за результатами якої внесені касаційні подання, які Вищим господарським судом України задоволені, судові рішення скасовані.

Прокуратура внесла до Окружного адмінсуду заяву про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Господарського суду від 14 травня 2007 року, яка задоволена, постанову скасовано та прийнято рішення про стягнення з банку коштів у сумі 78 млн. грн. (з урахуванням збільшення позовних вимог).

Крім того, у провадженні апеляційного суду перебувають ще дві справи, розглянуті за участю прокуратури міста, де з двох інших комерційних банків рішеннями суду першої інстанції стягнуто до Пенсійного фонду України 135,4 і 11 млн. грн. відповідно.

Як ідеться у повідомленні, прокуратура столиці вживе усіх передбачених законом заходів для реального стягнення з трьох комерційних банків до Пенсійного фонду зазначених сум, що становлять понад 220 млн. грн.