У Європі поки не коментують рішення суду щодо “Нафтогазу”

У Єврокомісії поки не коментують рішення Стокгольмського арбітражного суду у справі між НАК “Нафтогаз України” та RosUkrEnergo (RUE).

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Єврокомісії.

“Єврокомісія не коментує рішення незалежного арбітражного суду”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня компанія CentraGas Holding AG (Австрія), яка є акціонером RosUkrEnergo розповсюдила заяву, згідно з якою Стокгольмський арбітражний трибунал підтвердив, що спірний обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» з порушенням умов контракту про зберігання газу з RosUkrEnergo і що «Нафтогаз» зобов`язаний повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу, що знаходиться у підземних газових сховищах України, на тих же умовах, як і до вилучення.

На додаток, згідно з повідомленням, Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

11 млрд. кубометрів газу були вилучені “Нафтогазом” у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того, як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.