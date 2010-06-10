Опозиція має надію на Литвина щодо проектів про судову реформу

Опозиція планує звернутися до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з проханням направити до Венеціанської комісії пакет законів, ініційованих Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, про судову реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні опозиційного уряду.

«Ми звернемося до профільного комітету Верховної Ради, щоб комітет, або його голова, звернулися з листом до В.ЛИТВИНА, як це передбачено правилами розгляду законопроектів і законів у Венеціанській комісії, і попросили, щоб він, як голова ВР, подав проект закону про судову реформу до Венеціанської комісії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, це питання буде порушено під час наступного засідання Погоджувальної ради.

Крім того, Ю.ТИМОЩЕНКО вважає за доцільне, у разі направлення пакета законопроектів до Венеціанської комісії, рекомендувати голові ВР В.ЛИТВИНУ відкласти розгляд законопроектів у другому читанні до отримання висновку Венеціанської комісії.