На Херсонщині новий начальник пенітенціарної системи
17:11, 14 червня 2010Право
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Попередній керівник пішов на пенсію
Управління Держдепартаменту з виконання покарань у Херсонській області очолив генерал-майор Володимир ПІНЬКАС.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар управління Гаяне ОГАНЕСЯН.
Згідно з повідомленням, попередній керівник управління, полковник Петро БОНДАР, звільнився у зв`язку з виходом на пенсію.
Офіційне представлення особовому складу управління генерал-майора В.ПІНЬКАСА відбулося 11 червня.
В.ПІНЬКАС раніше вже очолював це ж управління, проте подав у відставку в грудні 2009 року.
24 грудня 2009 р. Держдепартамент України з виконання покарань призначив начальником управління в Херсонській області полковника П.БОНДАРЯ.
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