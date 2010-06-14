На Херсонщині новий начальник пенітенціарної системи

Управління Держдепартаменту з виконання покарань у Херсонській області очолив генерал-майор Володимир ПІНЬКАС.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар управління Гаяне ОГАНЕСЯН.

Згідно з повідомленням, попередній керівник управління, полковник Петро БОНДАР, звільнився у зв`язку з виходом на пенсію.

Офіційне представлення особовому складу управління генерал-майора В.ПІНЬКАСА відбулося 11 червня.

В.ПІНЬКАС раніше вже очолював це ж управління, проте подав у відставку в грудні 2009 року.

24 грудня 2009 р. Держдепартамент України з виконання покарань призначив начальником управління в Херсонській області полковника П.БОНДАРЯ.