На Сумщині засуджено двох міліціонерів-хабарників

На Сумщині за матеріалами Служби безпеки України засуджено двох працівників міліції, зокрема, екс-керівника сектору карного розшуку Шосткінського міськрайвідділу міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Сумській області, у вересні минулого року співробітники СБУ затримали керівника сектору карного розшуку Шосткінського міськрайвідділу Головного управління МВС України в Сумській області під час отримання ним хабара від жительки Шостки за вирішення питання щодо непритягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов’язаного із зберіганням наркотичних засобів.

Вироком Кролевецького районного суду Сумської області колишнього працівника міліції визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368 (одержання хабара), ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 (замах на шахрайство), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 369 (підбурювання до давання хабара) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців із конфіскацією майна.

Крім того, в січні цього року співробітниками СБУ був затриманий слідчий відділу із розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУМВС України в Сумській області під час отримання ним хабара у власному автомобілі від мешканця Охтирки за сприяння у відмові в порушенні кримінальної справи за фактом ДТП. Згідно з вироком Тростянецького районного суду Сумської області, його визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 (підбурювання до давання хабара) Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.