Бюро з питань антикорупційної політики очолив Рябошапка

Бюро з питань антикорупційної політики очолив заслужений юрист України Руслан РЯБОШАПКА.

Про це УНІАН повідомили в Секретаріаті Кабінету міністрів України.

”Антикорупційне бюро очолив провідний фахівець у сфері формування та реалізації державної антикорупційної стратегії, глава делегації України на засіданнях пленарних з`їздів Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), заслужений юрист України Руслан РЯБОШАПКА”, - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в Секретаріаті Кабінету міністрів, апарат Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики реорганізовано в Бюро з питань антикорупційної політики.

Структура Бюро складатиметься із секторів: проведення антикорупційної експертизи, аналізу та дослідження проблем виникнення корупції, міжнародного співробітництва та інформаційної політики та координації діяльності центральних органів виконавчої влади з питань антикорупційної політики.

До головних функцій Бюро належить підготовка та реалізація урядових пріоритетів у впровадженні антикорупційної політики.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2010 року уряд Миколи АЗАРОВА запровадив посаду заступника міністра Кабінету міністрів – урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, і призначив на неї Андрія БОГДАНА.

Інститут урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики був запроваджений у 2009 році урядом Юлії ТИМОШЕНКО.