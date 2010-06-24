Засуджено двох чоловіків, які торгували базами держустанов

Красногвардійський районний суд Дніпропетровська виніс вирок двом місцевим жителям, які торгували електронними базами даних з обмеженим доступом державних установ.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, засудженим призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Зловмисники були викриті Управлінням СБУ у серпні 2009 року. Операції з продажу електронних даних проводилися з додержанням умов конспірації у декілька етапів. Гроші потенційного покупця переводилися на банківську картку, зареєстровану на знайому одного із злочинців, після чого клієнт в обмін на чек про переказ грошей отримував комп’ютерний диск з інформацією обмеженого доступу.

Зловмисники були затримані під час спроби реалізації бази даних одного з державних відомств.

Під час обшуків у них виявлені та вилучені бази даних інших державних установ.

Проти затриманих була порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.