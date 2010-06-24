СБУ припинила спробу контрабанди наркотиків в Україну

Співробітники СБУ спільно із військовослужбовцями Мостистького прикордонного загону ДПС України затримали одного із членів міжнародної організованої злочинної групи, який намагався перемістити контрабандним шляхом з Польщі в Україну кокаїн та амфетамін в особливо великих розмірах.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у пункті пропуску «Шегині» Львівської області при спробі контрабандного переміщення на територію нашої держави наркотиків правоохоронці затримали жителя Львівщини. У його особистих речах виявлено та вилучено понад 1 кг амфетаміну та близько 150 г кокаїну.

Встановлено, що він організував функціонування контрабандного каналу, безпосередньо здійснював контрабандне переміщення наркотиків на територію України та налагодив оптовий збут у Києві, Київській, Львівській та інших областях.

Слідчими СБУ стосовно контрабандиста наркотиків порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Слідство триває.