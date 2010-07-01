Президент вимагає дієву систему боротьби з обігом наркотиків

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від правоохоронних та інших державних органів створення дієвої системи боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України за результатами наради керівників правоохоронних та інших державних органів з питань протидії злочинності та посилення боротьби з наркоманією, яка відбулася сьогодні у Києві під головуванням В.ЯНУКОВИЧА.

Враховуючи критичний, незадовільний стан, пов’язаний із незаконним обігом наркотиків у державі, Президент доручив правоохоронним та іншим відповідальним державним структурам упродовж двох місяців підготувати пропозиції для створення дієвої ефективної системи щодо наведення правопорядку в цій сфері.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що такі заходи повинні бути реалізовані на рівні Верховної Ради, Кабінету міністрів, міністерств та відомств.

Як відзначив глава держави, звіти про проведену роботу щодо виконання його доручення він заслуховуватиме від керівників у вересні, під час проведення наступної такої наради.