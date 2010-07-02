ТВі звернувся у міжнародні суди з позовом до України

Генеральний директор телеканалу ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ заявляє, що партнери ТВі звернулися у міжнародні суди з позовом до України за фактом збитків внаслідок позбавлення телеканалу частот.

Як передає кореспондент УНІАН, по це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Наші партнері за кордоном, які понесли деякі збитки у зв’язку з тими діями, які ведуться проти нашого каналу, вже подали у міжнародні суди. Ці позови будуть у тому числі і проти Держави Україна», - сказав М.КНЯЖИЦЬКИЙ.

Водночас гендиректор ТВі не уточнив, які саме партнери і до яких саме судових інстанцій звернулися з позовами проти України у зв’язку зі збитками внаслідок рішення суду про позбавлення каналу частот мовлення.

За його словами, йдеться про закордонні компанії, які інвестували у розвиток телеканалу ТВі.