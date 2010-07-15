Експерти визначили найбезглуздіші та найкорисніші закони, прийняті ВР VI скликання

Одним з найбезглуздіших законів, прийнятих Верховною Радою України VI скликання, визнано закон, згідно з яким респонденти — фізособи можуть вимагати грошової компенсації за втрату часу при участі у вибіркових обстеженнях населення («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень», № 1070-VI від 5 березня 2009 року, ініціатор — Кабінет міністрів України).

Про це пише тижневик «Коментарі:», який опитав 25 галузевих експертів з метою визначення найкорисніших, найбільш лобістських та найбезглуздіших законів, прийнятих депутатами за два з половиною роки роботи.

Серед найкорисніших законів експерти назвали закони «Про основні положення взаємодії держави з приватними партнерами» (прийнятий 1 липня 2010 року, ініціатори — Наталя КОРОЛЕВСЬКА, Владислав КАСЬКІВ, Ксенія ЛЯПІНА, Михайло ЧЕЧЕТОВ й ін.); «Про внесення змін до Закону України «Про кінематографію» та інших законів України, що стосуються підтримки виробництва вітчизняних фільмів» (№ 1909-VI від 18 лютого 2010 року, ініціатор — Нестор ШУФРИЧ) та «Про першочергові заходи щодо попередження негативних наслідків фінансової кризи й про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№ 3309–4 від 31 жовтня 2008 року, ініціатор — Віктор ЮЩЕНКО).

До числа найбільш лобістських законів потрапили Закон «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги» (щодо отримання дозволу на розміщення об’єктів дорожнього сервісу) (№ 2301-VI від 1 червня 2010 року, ініціатор — КМУ (Юлія ТИМОШЕНКО)) та Закон «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і їхні обмеження» (№ 1878-VI від 11 лютого 2010 року. Ініціатор — КМУ).

Загалом же, як повідомляють «Коментарі:», за два з половиною роки роботи Верховна Рада VI скликання прийняла лише 517 законів з більше як 5000 зареєстрованих, тобто трохи більше одного на депутата. За аналогічний період роботи попереднього повноцінного IV скликання було прийнято 710 законів.

При цьому тижневик дає короткі характеристики найбільш корисним законам.

Зокрема, закон «Про основні положення взаємодії держави з приватними партнерами», прийнятий 1 липня 2010 року, передбачає основні принципи державно-приватного партнерства на договірній основі. Цей новий механізм співпраці дозволяє державі допускати інвесторів до об’єктів інфраструктури (доріг, мостів, житлово-комунального господарства, системи охорони здоров’я й освіти), не передаючи ці об’єкти в приватну власність.

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про кінематографію» та інших законів України, що стосуються підтримки виробництва вітчизняних фільмів» № 1909-VI від 18 лютого 2010 року установлює широкий спектр пільг суб’єктам кінематографії.

Закон «Про першочергові заходи щодо попередження негативних наслідків фінансової кризи й про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 3309-4 від 31 жовтня 2008 року продовжив дії фіксованого податку для сільгоспвиробників. Найрадикальніший крок — скасування пільгових ставок ПДВ при продажі продуктів рослинництва, тваринництва, рибальства й лісового господарства. Також передбачає створення стабілізаційного фонду, впровадження механізму капіталізації банків, створення додаткових джерел поповнення Фонду гарантування вкладів населення тощо.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони фінансовим установам в односторонньому порядку збільшувати розмір відсотків й інших платежів, передбачених кредитним договором» № 1822-VI від 21 січня 2010 року забороняє не тільки банкам, але й іншим фінансовим установам в односторонньому порядку збільшувати розмір відсоткової ставки або інших платежів, передбачених кредитним договором або графіком погашення боргу.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання відносин у сфері забезпечення дорожнього руху» № 586-VI від 24 вересня 2008 року збільшив у 3–80 разів розміри адміністративних штрафів.

Найбільш лобістські закони, на думку коментарів:

«Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги» (про отримання дозволу на розміщення об’єктів дорожнього сервісу) №2301-VI від 1 червня 2010 року. Цим законом до переліку об’єктів дорожнього сервісу, на розміщення яких необхідне отримати дозвіл в «Укравтодорі», внесені готелі, мотелі, АЗС, торговельні пункти, складські комплекси, автомийки, пункти медичної і техніко-евакуаційної допомоги тощо.

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і їхні обмеження» №1878-VI від 11 лютого 2010 року встановлює, що органом державної реєстрації прав є Міністерство юстиції, воно ж є власником Державного реєстру прав. Так закінчилася багаторічна війна між Мін’юстом і Держкомземом.

Законом «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» № 2171-VI від 11 травня 2010 року пропонується з 1 січня 2010 року першочергово забезпечувати автомобілями інвалідів ВВВ і тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною. Вкотре для цих цілей передбачається закуповувати автомобілі корпорації «УкрАВТО» (Запорізький автомобільний завод).

Закон «Про підвищення престижності шахтарської праці» № 345-VI від 2 вересня 2008 року установив додаткові пільги, особливі умови оподатковування, пенсійні привілеї для працівників, зайнятих на підземних роботах, і для членів їхніх родин.

Закон «Про внесення змін до деяких законів України в частині державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні» №1814-VI від 20 січня 2010 року надає суб’єктам літакобудування низку пільг на період до 1 січня 2016 року.

Найбезглуздішими законами тижневик називає:

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з перейменуванням центральних органів виконавчої влади» №885-VI від 15 січня 2009 року. Ініціатори — Юрій КРУК, Павло ЛЕБЕДЄВ. Безглуздість ситуації в тім, що органи управління дуже часто змінюють назви й має бути якась універсальна модель внесення змін до законодавства, де згадуються ці органи управління. А цей закон подавали чотири рази — 11.12.2006, 18.12.2006, 02.02.2007, 22.10.2007.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих компонентів» № 1779-VI від 17 грудня 2009 року. Ініціатори — Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, Олександр ШЕПЕЛЄВ. Закон зобов’язує інформувати споживача про наявність або відсутність у продуктах харчування ГМО. У результаті використання маркування «Без ГМО» дійшло до абсурду — вона з’явилася на всіх продуктах, які навіть не перевіряли.

Закон «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України» (про приведення підслідності у відповідність з компетенцією правоохоронних органів)» № 2262-VI від 18 травня 2010 року. Ініціатори — Олександр СКИБИНЕЦЬКИЙ, Юрій САМОЙЛЕНКО. Законом пропонується віднести в підслідності СБУ злочини, передбачені ст.265 Кримінального кодексу - незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень» №1070-VI від 5 березня 2009 року. Ініціатор — Кабінет міністрів України. За законом, респонденти — фізособи можуть вимагати грошової компенсації за втрату часу при участі у вибіркових обстеженнях населення. Але грошей на таку благу справу не знайшлося.