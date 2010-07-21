Благодійні організації звітуватимуть про власність засновників

Через місяць благодійні організації в Україні реєструватимуться лише за наявності підтвердних документів щодо структури власності юридичних осіб – засновників організації. Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, відповідна норма, що передбачена Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", набирає чинності з 21 серпня 2010 року. За словами Міністра, Мін‘юст, як орган, що здійснює державну реєстрацію благодійних організацій, вважає за необхідне звернути увагу засновників на зміни законодавства, що відбудуться незабаром. Зміни необхідно буде враховувати, зокрема, при підготовці документів, які подаються в органи юстиції для реєстрації благодійних організацій. Після набуття чинності законом, засновники благодійної організації - юридичні особи окрім документів для реєстрації благодійної організації, передбачених Законом України „Про благодійництво та благодійні організації” (стаття 8) та постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій” від 30 березня 1998 р. N 382, повинні будуть подавати до реєструючого органу підтвердні документи щодо структури власності засновників, які дають змогу встановити власників істотної участі цих юридичних осіб. Благодійна організація повинна буде повідомляти до реєструючого органу у 10-денний термін не лише про зміни у статутних документах, а й про зміну структури власності юридичних осіб – засновників з доданням відповідних підтвердних документів. У разі встановлення реєструючим органом факту фальсифікації установчих документів, ненадання або несвоєчасного надання повідомлення про зміни у статутних документах чи у структурі власності юридичної особи – засновника, рішення про державну реєстрацію благодійної організації може бути анульоване у судовому порядку. Ще однією підставою для відмови у державній реєстрації благодійної організації стане наявність засновників/власників істотної участі юридичної особи - засновника або особи, що внесена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, яка здійснює прямий або опосередкований вплив на юридичну особу - засновника та/або одержує значну частину прибутку від її діяльності. Міністр юстиції нагадав, що указаний закон покликаний забезпечити формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дасть змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями. Закон спрямований на захист суспільства і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Як відомо, Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" № 2258 було ухвалено 18 травня 2010 року.