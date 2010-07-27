У Харкові затримано ОЗГ, яка реалізовувала трамадол

Працівниками харківської міліції викрито злочинне наркоугрупування, учасники якого займалися реалізацією трамадолу.



Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, загалом затримано близько 10 осіб. На даний час усі затримані перебувають у СІЗО.



До організованого злочинного угруповання входили мешканці Харківської області та Харкова, які тривалий час займалася розповсюдженням трамадолу на території регіону.



Під час обшуків працівниками міліції вилучено більш ніж 100 тисяч капсул ліків. За цінами чорного ринку така кількість пігулок коштує понад 1 млн. грн.



Стосовно затриманих порушені кримінальні справи за фактами збуту наркотичного засобу. Кримінальним кодексом України за цей злочин передбачене покарання строком від 5 до 12 років позбавлення волі, повідомили в ЦЗГ.



Працівники міліції вживають подальших оперативно-слідчих заходів з метою встановлення каналів надходження наркотику на територію Харківської області й викриття всіх осіб, які причетні до вчинення злочину.