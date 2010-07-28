Вінницький банкір за два роки "нагрів" народ на 2,2 млн. грн.

Прокуратура Вінницької області завершила розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням керуючого одного з відділень Вінницької філії ВАТ КБ „Хрещатик".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

У ході слідства було встановлено, що вказаний керівник упродовж двох років, зловживаючи службовим становищем, шляхом обману та зловживання довірою одержав від жителів кошти на загальну суму понад 2,2 млн. грн., які використав у своїх цілях.

Обвинуваченому обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

На даний час справу направлено до суду для розгляду по суті.