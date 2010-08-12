В.о. директора одного з навчальних закладів вимагала 500у.о. хабара

У Тернопільській області при одержанні хабара затримано керівника навчального закладу.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, виконувачка обов’язків директора одного з навчальних закладів області, розташованого у райцентрі, вимагала від тернополянина 500 доларів. За цю сума вона пообіцяла влаштувати його племінника на державну форму навчання.

Одразу після передачі вказаної суми жінку затримали правоохоронці. Стосовно неї за фактом одержання хабара слідчий прокуратури області порушив кримінальну справу.