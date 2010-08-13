На підпільному цеху з виготовлення деревного вугілля працювали неповнолітні

У Чечельницькому районі Вінницької області виявлено підпільний цех з виготовлення деревного вугілля, де використовувалась праця неповнолітніх.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Вінницькій області.

Працівники міліції на території лісового масиву в селі Бритавка відпрацьовували заходи, спрямовані на запобігання виникненню пожеж у лісопаркових зонах. Тоді й був виявлений підпільний цех з виготовлення деревного вугілля. Цех складався з 10 металевих циліндрованих реторт від 5 до 10 кубометрів.

Також на території цеху було виявлено 35 кубометрів дубових дров, які в подальшому мали перетворитись на деревне вугілля, і 714 поліетиленових мішків з готовою продукцією загальною вагою 7140 кг.

Організатором виробництва виявилась 41-річна жителька Кодимського району Одеської області, яка для проведення робіт використовувала найману робочу силу, у тому числі трьох неповнолітніх віком 13, 16 та 17 років.

Жінка надала правоохоронцям дозвільні документи, які, на її думку, підтверджують законність вказаної діяльності. Під час вивчення документів було встановлено, що жінка має право займатись цим видом підприємницької діяльності лише у селі Пирішна Кодимського району Одеської області.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 203 Кримінального кодексу України.