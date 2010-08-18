При КМДА створено штаб з питань підготовки Києва до Євро-2012

При КМДА створено оперативний штаб, який займатиметься вирішенням питань, пов’язаних з підготовкою Києва до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав в.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ.

Серед основних завдань штабу – забезпечення координації дій структурних підрозділів КМДА, районних адміністрацій та комунальних підприємств у питаннях підготовки і проведення в столиці фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Головою оперативного штабу призначено профільного заступника голови КМДА – Анатолія ГОЛУБЧЕНКА. Обов’язки заступника голови штабу покладено на начальника Головного управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу Тетяну СЛИШИК.

Згідно з документом, у кожному профільному структурному підрозділі КМДА буде визначено відповідальну особу з числа керівництва, яка займатиметься питаннями підготовки до Євро-2012. Розпорядженням також затверджено чіткий перелік завдань, які повинні невідкладно вирішувати структурні підрозділи КМДА відповідно до компетенції.

Відповідно до розпорядження, проведення усіх тематичних заходів, а також підготовка офіційної документації, яка стосується організації Євро-2012 у Києві, повинні узгоджуватись та контролюватись Головним управлінням з питань підготовки та проведення в Україні чемпіонату.