На Київщині сьогодні вночі було зіпсовано десятки біл-бордів ВО «Батьківщина»

Сьогодні вночі на трасі Переяслав-Хмельницький-Київ було зіпсовано десятки біл-бордів партії ВО «Батьківщина».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ, підкресливши, що кількість знищеної реклами вказує на системну організовану диверсію.

“Брутальна варварська війна проти рекламних щитів вкотре засвідчила про готовність влади у будь-який спосіб позбавити громадян права на здійснення демократичного волевиявлення”, - наголошується в повідомленні.

На думку БЮТ, “після ухвалення парламентської більшістю ЯНУКОВИЧА закону про місцеві вибори, спрямованого на створення преференцій для однієї політичної сили - Партії регіонів, влада продовжує перебувати в паніці, оскільки розуміє, що за провальні результати своєї роботи доведеться понести відповідальність вже на найближчих виборах до місцевих органів влади”.

Як вважають БЮТівці, “влада, знищуючи білборди партії «Батьківщина», тим самим демонструє, кого саме вона бачить своїм головним опонентом, здатним протистояти її антинародній політиці”.

“Ми переконані, ані диверсії проти рекламних щитів, ані потоки брехні не переконають громадян України погоджуватися з підвищенням цін на газ, зростанням вартості комунальних послуг і цін, підвищенням пенсійного віку”, - наголошують в БЮТ і закликають народ України дати відповідну оцінку діям влади, проголосувавши проти “антинародної політики режиму Віктора ЯНУКОВИЧА” на виборах до місцевих органів влади 31 жовтня.