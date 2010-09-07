Медіа-профспілка пророкує збільшення порушень прав журналістів

Юристи Київської незалежної медіа-профспілки (КНМП) прогнозують збільшення кількості порушень прав журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету Київської незалежної медіа-профспілки, про це юристи заявили на нараді в офісі профспілки.

Юристи вважають, що порушення прав представників ЗМІ можуть спровокувати політична напруга в державі у зв’язку з проведенням місцевих виборів і свавілля влади. З огляду на це КНМП має намір активізувати співпрацю з медіа-юристами.

На нараді зазначалося, що навколо КНМП утворилася неформальна група юристів, котрі захищають права журналістів. До цієї неформальної групи входять Андрій НЕЧИПОРЕНКО, Роман ГОЛОВЕНКО, Людмила ПАНКРАТОВА, Олександр БУРМАГІН і Людмила ОПРИШКО.

Л.ОПРИШКО від імені КНМП представляє зараз інтереси журналіста Kyiv Post Юрія ОНИШКІВА, яким зацікавилася Генеральна прокуратура у зв’язку з інтерв’ю, яке він взяв у розшукуваного колишнього міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА.