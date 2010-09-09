Від ГПУ вимагають опротестувати рішення Запорізької облради

Народний депутат, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою опротестувати рішення Запорізької обласної ради щодо надання статусу регіональної російській мові на території області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “За Україну!”.

За словами В.КИРИЛЕНКА, «відповідно до статті 92 Конституції України, порядок застосування мов визначається виключно законами України».

«Партія «За Україну!» вимагає від Генеральної прокуратури України опротестувати рішення Запорізької обласної ради», - наголосив народний депутат.

«Йшовши на вибори з гаслами покращити дороги, житлово-комунальне господарство, стан шкіл і лікарень, за два місяці до виборів депутати Запорізької обласної ради роблять вигляд, що в області залишилася лише одна нагальна проблема - нищення української мови», - заявив В.КИРИЛЕНКО.

Депутати обласних рад, які ухвалюють такі провокативні рішення, за словами В.КИРИЛЕНКА, «намагаються приховати свою бездарну соціально-економічну політику в області протягом чотирьох років».

Як повідомляв УНІАН, Запорізька облрада сьогодні, 8 вересня, прийняла рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Підставою для винесення ”мовного питання” на розгляд сесії, за даними прес-служби облради, стали дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року, які зафіксували, що в Запорізькому регіоні, де проживають представники 130 національностей, “міжнаціональною мовою спілкування є саме російська мова”.

Таким чином, повідомляє прес-служба, відтепер у Запорізькій області ”російська мова, як мова міжнаціонального спілкування, використовується в усіх сферах громадського життя і є регіональною мовою”.