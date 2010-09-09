Прокуратура порушила справу за фактом прослуховування співробітниками TВi представників власників телеканалу

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом незаконного прослуховування телефонних розмов колишнього виконавчого директора телеканалу TBi Євгена ЯКОВИЧА і радника одного із засновників каналу Володимира ГУСИНСЬКОГО – Ігоря МАЛАШЕНКА. Останній стверджує, що його телефонні розмови були незаконно записані з використанням устаткування телекомпанії TBi й за участю її співробітників.

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 150 від 9 вересня 2010 року), вчора слідчий у особливо важливих справах прокуратури Києва В.СВИРЕПОВ порушив кримінальну справу за фактом незаконного прослуховування телефонних розмов радника одного із засновників телеканалу TBi В.ГУСИНСЬКОГО І.МАЛАШЕНКА і колишнього виконавчого директора телеканалу Є.ЯКОВИЧА. Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 163 (”порушення таємниці телефонних розмов, здійснене з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації”), ст. 182 (”порушення недоторканності особистого життя”) і ч. 2 ст. 359 (”незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, здійснене за попередньою змовою групою осіб”) Кримінального кодексу України.

Згідно з постановою про порушення кримінальної справи, із заявою про порушення таємниці телефонних розмов до прокуратури Києва звернувся адвокат, який діє в інтересах І.МАЛАШЕНКА і Є.ЯКОВИЧА. «Про порушення їхніх прав стало відомо під час розгляду позову New Media Holding Сompany, що належить В.ГУСИНСЬКОМУ, до співзасновника телеканалу TBi Костянтина КАГАЛОВСЬКОГО, що перебуває зараз у провадженні Верховного Суду штату Нью-Йорк (США). Позов було подано 14 грудня 2009 року. В ньому В.ГУСИНСЬКИЙ звинувачує К.КАГАЛОВСЬКОГО в незаконному привласненні 50% телеканалу Tbi», - пише «КоммерсантЪ-Украина».

За даними видання, із постанови випливає, що 19 серпня під час розгляду справи адвокатами К.КАГАЛОВСЬКОГО були надані аудіофайли телефонних розмов громадян Російської Федерації І.МАЛАШЕНКА і Є.ЯКОВИЧА, які представники К.КАГАЛОВСЬКОГО мають намір використовувати як докази. «При цьому із запису телефонних розмов убачається, що вони здійснювалися на території України, ймовірно, в Києві. Абоненти, чиї розмови зафіксовано на наданих записах, у момент спілкування перебували в різних державах, тобто на істотній відстані один від одного, що вказує на застосування під час отримання інформації спеціальних технічних засобів, призначених для негласного зняття інформації», - говориться в постанові про порушення кримінальної справи.

І.МАЛАШЕНКО і Є.ЯКОВИЧ про порушення кримінальної справи за фактами, викладеними в їхній заяві, дізналися від кореспондента «Коммерсанта». «У мене поки що немає інформації про те, як відреагувала прокуратура. Можу лише підтвердити, що така заява була, але яке рішення за нею ухвалене, я поки що не знаю», - сказав Є.ЯКОВИЧ. При цьому він не став уточнювати, які його телефонні розмови викликали інтерес адвокатів пана К.КАГАЛОВСЬКОГО.

І.МАЛАШЕНКО у свою чергу заявив: «Це аудіозаписи моїх розмов з дружиною. Наскільки я розумію, вони були зроблені в жовтні-грудні минулого року. Обсяг записів великий: вона перебувала в Іспанії, а я – в Києві, і ми щодня довго розмовляли. Але я так і не зрозумів, що, надавши записи цих розмов, намагаються довести адвокати К.КАГАЛОВСЬКОГО». При цьому І.МАЛАШЕНКО зазначив, що під час судових розглядів йому задавали ряд питань, завдяки чому йому стало зрозуміло, яким чином були одержані записи розмов. «Ці записи були зроблені з використанням устаткування телекомпанії TВi за участю її співробітників і людей, які мають до неї безпосереднє відношення», - з упевненістю заявив він.

Видання звернулося за роз`ясненнями до керівництва TВi, проте там від коментарів відмовилися. «Я ніяк не можу це прокоментувати, тому що перший раз про це чую», - сказав генеральний директор TВi Микола КНЯЖИЦЬКИЙ.