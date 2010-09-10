Органи виконавчої влади скасували понад сотню незаконних актів

У результаті перевірок, що були проведені Міністерством юстиції з початку 2010 року, центральні органи виконавчої влади скасували 115 незареєстрованих, а отже незаконних нормативно правових-актів, та 20 листів, якими незаконно встановлювалися нові правові норми.

Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, за результатами проведених з початку 2010 року перевірок Міністерством юстиції було виявлено 192 незареєстрованих нормативно-правових акти, які підлягали державній реєстрації, проте на державну реєстрацію не подавалися, та 31 лист, яким встановлено нові правові норми, що повинні бути викладені виключно в нормативно-правовому акті.

З 15 перевірених міністерств та відомств, за словами Міністра, лише у Державній судовій адміністрації України та Державній службі експортного контролю України не виявлено порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

При цьому, незважаючи на те, що виявлені під час перевірок незареєстровані нормативно-правові акти підлягають негайному скасуванню, на сьогодні залишаються спрямованими до виконання із порушенням законодавства про державну реєстрацію 77 нормативно-правових актів та 11 листів, виявлених під час перевірок.

Міністр юстиції повідомив, що результати перевірок щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів були надіслані до Кабінету Міністрів. У результаті чого уряд доручив міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади вжити заходів щодо усунення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, виявлених у процесі перевірок.

У разі невиконання законних вимог та вищезазначеного доручення Уряду стосовно усунення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Мін’юстом буде ініційовано питання стосовно вжиття Кабінетом Міністрів відповідних заходів щодо виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

*** Як повідомлялося раніше, 2 вересня 2010 року Кабінетом Міністрів ухвалено постанову», якою встановлено механізм проведення безвиїзних перевірок суб’єктів нормотворення на підставі наданих органам юстиції переліків прийнятих за відповідний період розпорядчих документів. Даною постановою урядом запроваджено щомісячний контроль за виконанням суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів та забезпечення оперативного реагування органами юстиції (скасування нечинних нормативно-правових актів) на випадки спрямування суб’єктами нормотворення до виконання нормативно-правових актів, що не пройшли процедуру державної реєстрації та не опубліковані в установленому законодавством порядку.