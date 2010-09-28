В Україні бракує гуманітарної експертизи управлінських рішень

Громадські організації вважають за доцільне розробити та запровадити в Україні гуманітарну експертизу управлінських рішень та інноваційних проектів.

Відповідне рішення було ухвалене у ході ІІІ Міжнародної наукової конференції "Розвиток громадянського суспільства: духовність і право", що проходила у м.Львів 25-27 вересня. Організаторами заходу виступили Міністерство юстиції України, Міжнародна наукова громадська організація "Міжнародна Академія духовних наук", Львівський національний університет імені І. Франка при підтримці Координатора ОБСЄ в Україні. У рамках заявленої теми в ході конференції порушувалося широке коло питань, що знаходиться в сфері уваги громадських організацій як в Україні, так і в світі – від питань морального та фізичного здоров‘я нації до демографічної політики, національних та культурних традицій. У заході взяли участь громадські організації з України, Грузії, Росії.

У зверненні, що ухвалили учасники конференції до Міністра юстиції України Олександра Лавриновича, зазначається, що прийняття закону про гуманітарну експертизу може стати важливим кроком з точки зору розвитку базових засад громадянського суспільства в Україні.

Під час здійснення гуманітарної експертизи, на думку авторів звернення, має здійснюватися незалежна громадська оцінка управлінських рішень та комплексних інноваційних проектів щодо соціальних, антропологічних та екологічних ризиків. Така експертиза, заявляють представники громадських організацій, має отримати пріоритетний статус перед іншими профільними експертизами.

У цьому контексті представник Міністерства юстиції, заступник Міністра юстиції Лідія Горбунова запросила представників громадських організацій взяти активну участь у розробці Концепції державної комунікативної політики, що наразі триває в уряді. Мета майбутнього закону полягатиме у визначенні на принципово нових засадах шляхів законодавчого врегулювання комунікацій у суспільстві, у першу чергу, між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації та громадськістю.