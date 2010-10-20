ВР скасувала ліцензування ряду видів діяльності

Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державної регуляції господарської діяльності» (№6696 від 9 липня 2010 року).

Як передає кореспондент УНІАН, за цей закон проголосували 339 народних депутатів із 430, зареєстрованих у сесійному залі.

Законом передбачено скасувати ліцензування ряду видів діяльності, здійснення яких не пов`язане із загрозою безпеці держави, життю та здоров`ю людей, погіршенням стану навколишнього середовища, а також щодо яких існують інші засоби державної регуляції (державні стандарти, будівельні норми та правила, технічні умови, міжнародні стандарти якості).