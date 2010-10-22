У Києві СБУ знешкодила потужний конвертаційний центр

Співробітники СБУ в Києві викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, який незаконно надавав послуги близько ста підприємствам з різних регіонів України з мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету, незаконного формування податкового кредиту, виведення валютних коштів за кордон, переведення коштів у готівку.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ в Києві, встановлено, що з метою конспірації конвертаційний центр постійно змінював офісні приміщення, а у протиправній схемі використовувались до 40 комерційних структур та рахунки низки фізичних осіб.

Під час обшуків у приміщеннях нелегальної структури вилучено готівку на суму понад 600 тис. грн. та 340 тис. дол., а також фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки підприємств тощо.

За матеріалами СБУ за фактом злочину органи міліції порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 205 («Фіктивне підприємництво») та ч.2 ст.358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів») Кримінального кодексу України.

Слідство триває.