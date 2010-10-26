Мін’юст визначився, як перевіряти нормативні акти міністерств

Міністерство юстиції затвердило порядок щомісячних перевірок міністерств та інших органів виконавчої влади на предмет додержання ними законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Відповідний наказ підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович.

Наказ видано на виконання урядової постанови № 797 від 2 вересня 2010 року, якою Кабінет Міністрів України зобов’язав міністерства та інші органи виконавчої влади надсилати органам юстиції свої нормативно-правові акти для їх державної реєстрації. Зокрема, згідно з урядовою постановою органи виконавчої влади мають щомісяця надсилати органам юстиції для проведення перевірки додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів переліки актів, прийнятих протягом місяця, крім актів персонального характеру, а у разі потреби та на вимогу органів юстиції - завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених актів.

Згідно з наказом Мін’юсту органи виконавчої влади щомісяця за підписом керівників цих органів складатимуть перелік прийнятих актів.

Органи юстиції здійснюватимуть безвиїзні перевірки актів за надісланим переліком.

За результатами перевірок органи виконавчої влади будуть зобов’язуватися усунути виявлені порушення у встановлений строк та про результати повідомити орган юстиції з наданням копій відповідних підтверджуючих документів.