Міліція зафіксувала 93 повідомлення про порушеня на виборах

Станом на 23.00 31 жовтня до органів внутрішніх справ надійшло 93 повідомлення про події, пов’язані з виборчим процесом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ з посиланням на оперативний штаб МВС, зокрема, зафіксовано 24 інформації про випадки незаконної агітаційної діяльності. Серед звернень також містяться повідомлення про сім хуліганських проявів, дев’ять спроб винесення бюлетенів з виборчих дільниць. Окрім цього зафіксовано повідомлення про 9 випадків втрати та недостачі бюлетенів. Задокументовано п’ятнадцять фактів пошкодження бюлетенів та прийняті для розгляду чотири факти втручання в роботу виборчої комісії. Також мали місце такі повідомлення: про підкуп виборців, підпал, виявлення агітаційних матеріалів, надрукованих з порушенням законодавства, а також про втрату печатки.

На дільницях – у Дніпропетровську, Івано-Франківську та в АР Крим – зафіксовано три смерті виборців.

Також міліцією зафіксовано тринадцять інших повідомлень про події, пов‘язані з виборчим процесом, однак ця інформація не знайшла свого підтвердження під час виїзду слідчо-оперативних груп, або ж мала ознаки цивільно-правових відносин, зазначили в МВС.